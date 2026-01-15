GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,25
STERLİN
58,07
GRAM
6.473,18
ÇEYREK
10.640,47
YARIM ALTIN
21.177,17
CUMHURİYET ALTINI
42.220,83
KONYA Haberleri

Başkan Altay duyurdu! Konya’da ücretsiz dağıtılacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay duyurdu! Konya’da ücretsiz dağıtılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından, 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli bireyleri yakından ilgilendiren anlamlı bir destek çalışmasını kamuoyuna duyurdu. Başkan Altay, görme engelli vatandaşların günlük yaşamlarını daha bağımsız ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla beyaz baston dağıtımı yapılacağını açıkladı.

GÖRME ENGELLİ BİREYLERE ANLAMLI DESTEK

Başkan Altay, engelli bireylerin hayatın her alanında daha güçlü adımlar atabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Görme engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak bir destek sunuyoruz. Daha erişilebilir ve kapsayıcı bir Konya için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

Beyaz baston desteğinden, yüzde 90 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuna sahip görme engelli bireylerin faydalanabileceği bildirildi. Başvuruların ise Engelsiz Konya Mobil Uygulaması üzerinden alınacağı belirtildi. Uygulama sayesinde başvuru sürecinin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine aralıksız devam ediyor. Hayata geçirilen bu tür desteklerin, toplumda farkındalık oluşturması ve erişilebilir şehir hedefini güçlendirmesi amaçlanıyor.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER