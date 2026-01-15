Başkan Altay duyurdu! Konya’da ücretsiz dağıtılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından, 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli bireyleri yakından ilgilendiren anlamlı bir destek çalışmasını kamuoyuna duyurdu. Başkan Altay, görme engelli vatandaşların günlük yaşamlarını daha bağımsız ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla beyaz baston dağıtımı yapılacağını açıkladı.

GÖRME ENGELLİ BİREYLERE ANLAMLI DESTEK

Başkan Altay, engelli bireylerin hayatın her alanında daha güçlü adımlar atabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Görme engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak bir destek sunuyoruz. Daha erişilebilir ve kapsayıcı bir Konya için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

Beyaz baston desteğinden, yüzde 90 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuna sahip görme engelli bireylerin faydalanabileceği bildirildi. Başvuruların ise Engelsiz Konya Mobil Uygulaması üzerinden alınacağı belirtildi. Uygulama sayesinde başvuru sürecinin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine aralıksız devam ediyor. Hayata geçirilen bu tür desteklerin, toplumda farkındalık oluşturması ve erişilebilir şehir hedefini güçlendirmesi amaçlanıyor.

(Meltem Aslan)