78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel faciasında Başsavcılık istinafa gitti

- Güncelleme Tarihi:

78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel faciasında Başsavcılık istinafa gitti
Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel faciası davasında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Başsavcılık, otel sahibi aile üyelerinin ’olası kast’ yerine ’bilinçli taksir’, kamu görevlilerinin ise ’bilinçli taksir’ yerine ’taksir’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Grand Kartal Otel davasında verilen kararlara ilişkin hazırladığı istinaf dilekçesini Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sundu. Dilekçede, sanıkların suç vasıflarının yeniden değerlendirilmesi istendi.

Otel sahipleri için 'bilinçli taksir' istemi

Başsavcılık tarafından sunulan dilekçede, ‘Olası kastla öldürme ve yaralama' suçundan ceza alan Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın suç vasfına itiraz edildi. Başsavcılık, sanıkların eylemlerinin ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Otel müdürünün cezasında indirim talebi

İstinaf başvurusunda, ‘Bilinçli taksirle' suçundan ceza alan Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın durumu da ele alındı. Yılmaz'ın yangın güvenliği eğitimi ve tatbikatları yaptırmadığı, sorumlu olduğu yangın paneli, duman dedektörleri ve alarm sistemleri konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulandı. Ancak dilekçede, Yılmaz'ın 16 Aralık 2024'te yapılması planlanan itfaiye denetiminin iptaline yönelik bir eylemde bulunduğuna veya talimat verdiğine dair dosyada tespit bulunmadığına dikkat çekildi. Yılmaz'ın sonucu öngörmesine rağmen tedbirsiz davrandığı belirtilerek, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Beraat eden sanıklara ceza istemi

Savcılık, yargılama sonucunda beraat eden mutfak personeli Faysal Yaver ile İş Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan hakkındaki karara da itiraz etti. Dilekçede, bu isimlerin de ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu ile şirket çalışanı Aleyna Beşinci hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza verilmesi istendi.

Kamu görevlileri için suç vasfı itirazı

Dilekçede, faciada sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası alan kamu görevlileri hakkında da değerlendirmede bulunuldu. Bolu İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski şube müdürü Mehmet Özel'in eylemlerinin ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçu kapsamında kaldığı ifade edilerek, kararın bu yönde düzeltilmesi talep edildi.

 

Kaynak: İHA

