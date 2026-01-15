Konya Büyükşehir kurumlar arası voleybol turnuvası için kayıtlar başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin, şehirde faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerini sporun birleştirici gücü etrafında buluşturacak Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası için kayıt süreci başladı. Kayıtlar, 31 Ocak 2026 tarihine kadar www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden online olarak alınacak.

Kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi, çalışanları spora teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan turnuvada, şehir genelinden çok sayıda kurumun katılım göstermesi bekleniyor.

Müsabakalar, Türkiye Voleybol Federasyonu Resmi Oyun Kuralları çerçevesinde oynanacak ve karşılaşmalar Konya Voleybol İl Temsilciliği tarafından görevlendirilen hakemler tarafından yönetilecek. Turnuvada takımlar en az 6, en fazla 12 sporcudan oluşabilecek ve katılımcılar için herhangi bir yaş şartı aranmayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen turnuvanın kayıtları, 31 Ocak 2026 tarihine kadar www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. Turnuva hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 55 42 numaralı telefondan (Dahili: 3825 – 3824) yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu