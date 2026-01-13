Konya’nın 3 merkez ilçesinde yarın eğitime ara verilen yerler belli oldu!

Konya’nın Selçuklu, Meram ve Karatay ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı mahallelerde eğitime 1 gün (14 Ocak Çarşamba) ara verildi.
Konya'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hızla düştü. Dondurucu soğuk ve buzlanma riskinin artması üzerine, kentteki 17 ilçede tedbir amacıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
VALİLİK DUYURDU: MERKEZ İLÇELER TATİL EDİLDİ
Konya'nın merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde de okullar tatil edildi.
Konya Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İl merkezimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizdeki Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmî/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde; Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4–6 yaş Kur'an kurslarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 (bir) gün idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”