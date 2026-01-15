Konya en fazla yapılan iller arasında! Tam 154.5 milyon lira
- Güncelleme Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında yapı malzemeleri üreten firmalara yönelik 23 bin 425 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde standartlara aykırı üretim yapan firmalara 154.5 milyon lira ceza kesildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı malzemeleri sektöründe ürün güvenliğini sağlamak amacıyla Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde görev yapan Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) personeli ile birlikte denetimlerini yıl boyunca sürdürdü.
Hazır beton, betona ilişkin malzemeler, kagir birimler, ısı ve su yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat gereçleri, yer döşemeleri, plastik boru sistemleri, kapı ve pencereler, sabit yangın söndürme sistemleri, kablolar ve yapıştırıcılar gibi birçok ürün grubuna yönelik toplam 23 bin 425 denetim yapıldı. Denetimlerde ürünlerden deney standartlarına uygun yöntemlerle numuneler alınarak, analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderildi. İncelemelerde hem teknik dosyalarda hem de test ve deney sonuçlarında belirlenen aykırılıklarla ilgili toplam 686 uygunsuzluk belirlendi. Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara toplam 154 milyon 563 bin 468 lira ceza uygulandı. En fazla denetim, Ankara, İstanbul, Samsun, Antalya ve Konya'da yapıldı.
207 yeni denetçiye eğitim
Bakanlık, 2025 yılının temmuz ve eylül aylarında 81 ilde 207 denetçiye eğitim vererek belgelendirdi. Yeni denetçilerle birlikte denetim faaliyetleri bu yıl da sürdürülecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”