SPOR Haberleri

Karatay’dan gollü açılış

Konya 1. Amatör Küme ekiplerinden Karatay Belediyespor, 2025-26 sezonunda fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Bu sezon A Grubu'nda yer alan yeşil-siyahlılar, açılış haftasında karşılaştığı Konya Demirspor'u 7-0'lık skorla geçerek sükseli bir start aldı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karatay ekibi, farklı galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Başkan Kılca'dan tam destek

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, alınan galibiyetten dolayı takımı tebrik etti. Kılca, "Takımımızın sezona böylesine güzel ve farklı bir galibiyetle başlaması bizleri son derece mutlu etti. Sahada mücadele eden futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve yöneticilerimizi yürekten kutluyorum. Süper Amatör Lig yolunda takımımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Spor Servisi)

 

