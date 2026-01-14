Konya’da 5 ilçede kar küreme çalışmaları devam ediyor!

Bozkır İlçesi Kuşça (Mahallesi), Karabayır - Kovanlık, Gederet - Söğüt yolu, Fakılar Mahalle Yolu, Gerez - Bolat arası Fakılar Orman Yolu güzergahlarında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.
Selçuklu İlçesinde Kar Küreme
Selçuklu İlçesi Bilecik (Mahallesi) güzergahında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.
Hadim'de Kar Küreme Devam Ediyor
Hadim İlçesi Hacıyusuflar - Soğucak (Köy içi) güzergahında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.
Taşkent'te Kar Küreme Çalışması
Taşkent İlçesi Bolay (Mahallesi) güzergahında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.
Ahırlı'da Kar Küreme
Ahırlı İlçesi Harmanpınar (Mahallesi), Karacakuyu (Mahallesi), Kayacık (Mahallesi), Yassıkaya Yolu güzergahlarında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.
Konya AKOM, kar küreme çalışmalarının ekipler tarafından kesintisiz sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.