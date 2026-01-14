GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da 5 ilçede kar küreme çalışmaları devam ediyor!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 5 ilçede kar küreme çalışmaları devam ediyor!
Konya AKOM, Bozkır, Selçuklu, Hadim, Taşkent ve Ahırlı ilçelerinde kar küreme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Ekipler, mahalle yolları ve güzergahlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bozkır İlçesi Kuşça (Mahallesi), Karabayır - Kovanlık, Gederet - Söğüt yolu, Fakılar Mahalle Yolu, Gerez - Bolat arası Fakılar Orman Yolu güzergahlarında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.



Selçuklu İlçesinde Kar Küreme

Selçuklu İlçesi Bilecik (Mahallesi) güzergahında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.



Hadim'de Kar Küreme Devam Ediyor

Hadim İlçesi Hacıyusuflar - Soğucak (Köy içi) güzergahında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.



Taşkent'te Kar Küreme Çalışması

Taşkent İlçesi Bolay (Mahallesi) güzergahında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.



Ahırlı'da Kar Küreme

Ahırlı İlçesi Harmanpınar (Mahallesi), Karacakuyu (Mahallesi), Kayacık (Mahallesi), Yassıkaya Yolu güzergahlarında kar küreme çalışmaları ekipler tarafından devam etmektedir.

Konya AKOM, kar küreme çalışmalarının ekipler tarafından kesintisiz sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

