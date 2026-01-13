Konya’nın bu ilçelerinde okullar tatil edildi!

Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bu ilçelerde okullar 14 Ocak 2026 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Konya'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hızla düştü. Dondurucu soğuk ve buzlanma riskinin artması üzerine, kentteki 17 ilçede tedbir amacıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

17 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Konya'nın Akşehir, Derbent, Yalıhüyük, Meram, Güneysınır, Selçuklu, Ahırlı, Hüyük, Taşkent, Bozkır, Ilgın, Doğanhisar, Emirgazi, Hadim, Sarayönü, Karatay ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

AKŞEHİR

Akşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları (Don ve buzlanma)'nın ulaşımda tehlike ve risk oluşturabileceği değerlendirildiğinden, 14.01.2026 tarihinde (Çarşamba) ilçe merkezi ve kırsalda yer alan tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları, bilim sanat merkezi, rehabilitasyon merkezleri ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenciler için İlçe hıfzısıhha kurulu kararı ile eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

HALKAPINAR

Halkapınar ilçesi genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, don ve buzlanma ile birlikte seyreden olumsuz hava şartları nedeniyle, öğrencilerin ve personellerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla; 14 Ocak tarihinde, ilçe genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel, aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

HÜYÜK

Hüyük ilçesinde yüksek rakımlı Başlamış Mahallesinde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 14.01.2026 tarihinde taşımalı eğitim-öğretim kapsamında bulunan öğrenciler 1 gün süreyle izinli sayılmıştır.

BOZKIR

Bozkır ilçesinde olumsuz hava koşulları (Don ve buzlanma)'nın ulaşımda tehlike ve risk oluşturabileceği değerlendirildiğinden, 14.01.2026 tarihinde (Çarşamba) ilçe merkezi ve kırsalda yer alan tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları, bilim sanat merkezi, rehabilitasyon merkezleri ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenciler için İlçe hıfzısıhha kurulu kararı ile eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

SARAYÖNÜ

Sarayönü ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14/01/2026 Çarşamba günü ilçe genelindeki tüm okullarımızda ve yaygın eğitim kurslarımızda Eğitim-Öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine; karar verilmiştir.

Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün idari izinli sayılacağına da karar verildi.

DOĞANHİSAR

Doğanhisar ilçesinde aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, 14/01/2026 Çarşamba günü (1) gün süreyle tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli,hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

HADİM

Hadim İlçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14/01/2026 çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine; karar verildi.

ILGIN

Ilgın İlçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile taşımalı eğitim gören ögrencilerimiz için 14.01.2026 Çarşamba günü Eğitim-Öğretime ara verilmesine karar verildi.

EMİRGAZİ

Emirgazi ilçesinde İkizli ilkokulu ve İkizli, Karaören, Öbektaş ve Göleren mahallesinden Emirgazi merkeze gelen taşımalı öğrenciler için aşırı buzlanma nedeniyle hıfzısıhha kurulu kararıyla 14.01.2025 Çarşamba günü Eğitim-Öğretime ara verildi.

TAŞKENT

Taşkent'te buzlanma riskine karşı sadece taşımalı eğitim için 14 Ocak'ta eğitime 1 gün ara verilmiştir.

DERBENT

Derbent İlçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile taşımalı eğitim gören ögrenciler için 14.01.2026 (Çarşamba) tarihinde Eğitim-Öğretime ara verilmesine karar verildi.

AHIRLI

Ahırlı ilçesinde, aşırı soğuk hava ve yoğun buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, Hıfzısıhha kurulu kararı ile 14/01/2026 Çarşamba günü Bir (1) gün süreyle tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verilmesine karar verildi.

GÜNEYSINIR

Güneysınır ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim gören ögrenciler için 14.01.2026 (Çarşamba) tarihinde Eğitim-Öğretime ara verilmesine karar verildi.

YALIHÜYÜK

Yalıhüyük ilçesinde elverişsiz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14/01/2026 Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin (1) gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

MERKEZ İLÇELER DE TATİL EDİLDİ

Konya'nın merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde de okullar tatil edildi.

Konya Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İl merkezimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizdeki Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmî/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde; Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4–6 yaş Kur'an kurslarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 (bir) gün idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

