KONYA Haberleri

Tam 6 saat sürdü! Konya’da bacadan o ses gelince ekipler seferber oldu

Güncelleme Tarihi:

Tam 6 saat sürdü! Konya’da bacadan o ses gelince ekipler seferber oldu
Konya’da 4 katlı bir apartmanın bacasına giren kedi itfaiye ekiplerinin 6 saatlik operasyonu sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın bacasına kedi girdi.



Kedi sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.



Binanın çatısına çıkan ekipler görüntüleme sistemiyle bacadan kedinin yerini tespit etti.



Kedi, itfaiye ekipleri tarafından 6 saat süren çalışmanın ardından 1. kat ile zemin kat arasında dairenin bacasından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

