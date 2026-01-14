GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Başkan Kılca’dan miraç gecesi mesajı

Başkan Kılca’dan miraç gecesi mesajı
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yayımladığı mesajla İslam aleminin Miraç Gecesi’ni tebrik etti. Başkan Hasan Kılca, “Miraç Gecesi, üç ayların ikinci mübarek gecesidir. Bu gece; istiğfarın, ikramın ve ferahlığın gönüllerden arşa yükseldiği müstesna bir rahmet vesilesidir.” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın mesajı şu şekilde:

"Miraç gecesinde, insanlığın şerefini ve yücelişini simgeleyen bu kutlu yolculuğun bize hatırlattığı en derin hakikatlerden biri şudur: Bizler, sadece fert olarak değil, ümmet olarak da bir yükseliş yolculuğundayız. 

Bu gece, yalnızca göklerin kapılarının değil, gönüllerimizin de açıldığı müstesna bir gecedir. Miraç; yaşanan her hüzünden sonra bir ferahlığın, her sabrın ardından ilahi ikramların olduğunu bizlere öğretir. Mekke'de daralan gönülleri Kudüs'te ferahlatan yüce Allah, bu kıymetli vakitlerin hürmetine ümmet-i Muhammed'i de feraha ulaştırsın.

Ne yazık ki Kudüs toprakları, 1948'den bu yana tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zulme sahne olmaktadır. Çocukların, kadınların ve savunmasız insanların acımasızca katledildiği günümüzde, insanlığın vicdanı ağır bir imtihandan geçmektedir. Ancak bizler biliyoruz ki, zulmün en karanlık anları, ilahi rahmetin tecellisine en yakın zamanlardır.

Miraç Gecesi; esaretten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa, acıdan ferahlığa açılan ilahi bir kapıdır. Kudüs'ten semaya yükselen bu mukaddes yolculuk, bugün de mazlumlar için kurtuluşun, sabrın ve umudun müjdesidir. 

Bu mübarek gecenin bizlere düşen sorumluluğu bir kez daha hatırlattığına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Gecesini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu gecenin ülkemiz, milletimiz ve dünya mazlumları için hayırlara ve huzura vesile olmasını diliyorum.”

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

