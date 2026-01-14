Konyalılar dikkat! Uyarı geldi: Zorunlu olmadıkça kullanmayın!

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları toplu taşıma kullanımı konusunda uyardı. AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kötü hava şartlarında özel araç kullanımının riskleri artırdığına dikkat çekildi.
TOPLU TAŞIMA DAHA GÜVENLİ BİR ALTERNATİF
Paylaşımda, olumsuz hava koşullarında toplu taşıma araçlarının planlı seferler ve kontrollü sürüş sayesinde daha güvenli bir ulaşım seçeneği sunduğu vurgulandı. Yetkililer, bu tür hava şartlarında bireysel araç kullanımının kazalara ve aksamalara yol açabileceğini belirtti.
TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALIYOR
AKOM, toplu taşımanın tercih edilmesinin yalnızca bireysel güvenliği değil, şehir genelindeki trafik akışını da olumlu etkilediğini ifade etti. Toplu taşımanın yaygın kullanımıyla trafik yoğunluğunun azaldığı ve ulaşımın daha düzenli hale geldiği kaydedildi.
ZORUNLU OLMADIKÇA ÖZEL ARAÇ KULLANILMAMALI
Açıklamanın sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan AKOM, zorunlu olmadıkça özel araç yerine toplu taşıma kullanılmasının önemine dikkat çekti. Bu tercihin, olumsuz hava koşullarında şehir genelinde güvenli ve sürdürülebilir ulaşımın sağlanmasına katkı sunduğu belirtildi.
(Meltem Aslan)