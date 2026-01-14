GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konyalılar dikkat! Uyarı geldi: Zorunlu olmadıkça kullanmayın!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalılar dikkat! Uyarı geldi: Zorunlu olmadıkça kullanmayın!

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları toplu taşıma kullanımı konusunda uyardı. AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kötü hava şartlarında özel araç kullanımının riskleri artırdığına dikkat çekildi.

TOPLU TAŞIMA DAHA GÜVENLİ BİR ALTERNATİF

Paylaşımda, olumsuz hava koşullarında toplu taşıma araçlarının planlı seferler ve kontrollü sürüş sayesinde daha güvenli bir ulaşım seçeneği sunduğu vurgulandı. Yetkililer, bu tür hava şartlarında bireysel araç kullanımının kazalara ve aksamalara yol açabileceğini belirtti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALIYOR

AKOM, toplu taşımanın tercih edilmesinin yalnızca bireysel güvenliği değil, şehir genelindeki trafik akışını da olumlu etkilediğini ifade etti. Toplu taşımanın yaygın kullanımıyla trafik yoğunluğunun azaldığı ve ulaşımın daha düzenli hale geldiği kaydedildi.

ZORUNLU OLMADIKÇA ÖZEL ARAÇ KULLANILMAMALI

Açıklamanın sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan AKOM, zorunlu olmadıkça özel araç yerine toplu taşıma kullanılmasının önemine dikkat çekti. Bu tercihin, olumsuz hava koşullarında şehir genelinde güvenli ve sürdürülebilir ulaşımın sağlanmasına katkı sunduğu belirtildi.

(Meltem Aslan)

