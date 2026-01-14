Konya’da bugün vefat edenler 14 Ocak 2026 Çarşamba

|
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Mezarlık
LAMİN KİMLİKSİZ
GİNE CUMHURİYETİ
YAZIR MEZARLIĞI
CEVAT DUYMAZ
KONYA
MUSALLA MEZARLIĞI
MUSA SARI
KADINHANI
YAZIR MEZARLIĞI
BÜŞRA KARAPINARLI
SELÇUKLU
KARAASLAN MEZARLIĞI
DURSUN PEKMEZCİ
EĞRİKUYU
ÜÇLER MEZARLIĞI
EKREM DANIŞIK
ARIKÖREN
ÜÇLER MEZARLIĞI
HALİS TİZGİLİ
ERZURUM
HOCACİHAN MEZARLIĞI
KUDDUSİ DÖNMEZ
KARAPINAR
ÜÇLER MEZARLIĞI
HÜSAMETTİN SARITAŞ
BAŞKÖY
ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
AYLA ACAR
KONYA
GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
İSA ÖNCÜ
TUTLU
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
MÜNEVVER ŞAHİN
ÜÇHÜYÜK
YAZIR MEZARLIĞI
ŞERİFE ÖZMEN
KONYA
ARAPLAR MEZARLIĞI
NAİLE KÜRKÇÜ
KONYA
YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi