KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 14 Ocak 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 14 Ocak 2026 Çarşamba günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

LAMİN KİMLİKSİZ

GİNE CUMHURİYETİ
01-01-2000

YAZIR MEZARLIĞI

CEVAT DUYMAZ

KONYA
01-01-1939

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSA SARI

KADINHANI
26-04-1961

YAZIR MEZARLIĞI

BÜŞRA KARAPINARLI

SELÇUKLU
12-11-1993

KARAASLAN MEZARLIĞI

DURSUN PEKMEZCİ

EĞRİKUYU
28-09-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

EKREM DANIŞIK

ARIKÖREN
20-08-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

HALİS TİZGİLİ

ERZURUM
15-09-1931

HOCACİHAN MEZARLIĞI

KUDDUSİ DÖNMEZ

KARAPINAR
12-08-1960

ÜÇLER MEZARLIĞI

HÜSAMETTİN SARITAŞ

BAŞKÖY
28-02-1952

ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI

AYLA ACAR

KONYA
02-05-1972

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

İSA ÖNCÜ

TUTLU
04-03-1951

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MÜNEVVER ŞAHİN

ÜÇHÜYÜK
23-12-1970

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİFE ÖZMEN

KONYA
01-07-1965

ARAPLAR MEZARLIĞI

NAİLE KÜRKÇÜ

KONYA
01-07-1938

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

