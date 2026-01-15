GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,28
EURO
50,20
STERLİN
57,91
GRAM
6.505,04
ÇEYREK
10.697,73
YARIM ALTIN
21.291,35
CUMHURİYET ALTINI
42.448,49
KONYA Haberleri

Konya hızlı tren biletlerine zam geldi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya hızlı tren biletlerine zam geldi

TCDD Taşımacılık AŞ, 2026 yılının ilk günlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren seferlerinin bilet fiyatlarında artışa gitti. Yapılan zamlar, Konya çıkışlı ve Konya'yı kapsayan hatları da doğrudan etkiledi.

YHT HATLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Yeni tarife kapsamında özellikle YHT seferlerinde belirgin fiyat artışları yaşandı. Zam öncesinde 780 lira olan Ankara–İstanbul YHT bileti 930 liraya yükseldi. Ankara–Konya hattında ise bilet fiyatı 360 liradan 430 liraya çıktı.

Ankara–Eskişehir YHT seferi 390 liradan 480 liraya yükselirken, Ankara–Sivas hattında bilet fiyatı 790 liradan 940 liraya ulaştı.

KONYA VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN SEFERLER

Konya'yı yakından ilgilendiren Konya–İstanbul YHT seferinde bilet fiyatı 1.140 liradan 1.355 liraya yükseldi. Ayrıca İstanbul–Eskişehir hattında da önemli bir artış yaşandı; bu güzergahta bilet fiyatı 505 liradan 685 liraya çıktı.

İŞTE KONYA (YHT) YÜKSEK HIZLI TREN BİLETLERİ GÜNCEL FİYAT

Ankara – İstanbul YHT: 780 TL → 930 TL

Ankara – Konya YHT: 360 TL → 430 TL

Ankara – Eskişehir YHT: 390 TL → 480 TL

Ankara – Sivas YHT: 790 TL → 940 TL

Konya – İstanbul YHT: 1.140 TL → 1.355 TL

İstanbul – Eskişehir: 505 TL → 685 TL

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER