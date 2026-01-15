Konya hızlı tren biletlerine zam geldi

TCDD Taşımacılık AŞ, 2026 yılının ilk günlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren seferlerinin bilet fiyatlarında artışa gitti. Yapılan zamlar, Konya çıkışlı ve Konya'yı kapsayan hatları da doğrudan etkiledi.
YHT HATLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR
Yeni tarife kapsamında özellikle YHT seferlerinde belirgin fiyat artışları yaşandı. Zam öncesinde 780 lira olan Ankara–İstanbul YHT bileti 930 liraya yükseldi. Ankara–Konya hattında ise bilet fiyatı 360 liradan 430 liraya çıktı.
Ankara–Eskişehir YHT seferi 390 liradan 480 liraya yükselirken, Ankara–Sivas hattında bilet fiyatı 790 liradan 940 liraya ulaştı.
KONYA VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN SEFERLER
Konya'yı yakından ilgilendiren Konya–İstanbul YHT seferinde bilet fiyatı 1.140 liradan 1.355 liraya yükseldi. Ayrıca İstanbul–Eskişehir hattında da önemli bir artış yaşandı; bu güzergahta bilet fiyatı 505 liradan 685 liraya çıktı.
İŞTE KONYA (YHT) YÜKSEK HIZLI TREN BİLETLERİ GÜNCEL FİYAT
Ankara – İstanbul YHT: 780 TL → 930 TL
Ankara – Konya YHT: 360 TL → 430 TL
Ankara – Eskişehir YHT: 390 TL → 480 TL
Ankara – Sivas YHT: 790 TL → 940 TL
Konya – İstanbul YHT: 1.140 TL → 1.355 TL
İstanbul – Eskişehir: 505 TL → 685 TL
(Meltem Aslan)