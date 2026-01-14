Karatay Belediyesi duyurdu: 235 isim için müjde geldi!

Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi’nde, başvuru sürecinin ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 235 üye belirlendi.

29 Aralık'ta başlayan ve yoğun ilgi gören başvuruların ardından yapılan kura çekimi, Konya 1. Noter Figen Ertürk nezaretinde Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekimi, şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuna açık şekilde yapıldı.



Lavanta Konutları; Hacıcemil (İşgalaman) Mahallesi 32871 ada 5 nolu parsel ile Sedirler Caddesi, Cevher Hatun Sokak, Kemalettin Sokak, Kulmesut Sokak, Hamzabey Sokak, Kağnıcı Sokak ve Fındık Sokak arasında kalan alanda projelendirildi. 25.843,65 metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje, Karatay'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına önemli katkı sunacak.







11 BLOKTA 373 DAİRELİK MODERN YAŞAM



Toplam 11 bloktan oluşan Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi, tamamı 3+1 daire konsepti ile inşa edilecek. Proje kapsamında 373 daire yer alırken, arsa sahiplerinin hakları da proje sürecinde gözetildi. Yapılan kura çekimiyle birlikte 235 yeni kooperatif üyesi kesinleşti.



Öte yandan Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi' için çekilen kuraların sonuçları; https://karataylavantakonutlari.com adresinden öğrenebilecek.







Karatay Belediyesi'nin kooperatif projelerinde esas aldığı yatay mimari anlayışı, Lavanta Konutları'nda da ön plana çıkıyor. Projede; açık çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma alanları, peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleri, açık hava sosyal buluşma alanları, kreş, Aile Sağlık Merkezi ve aydınlatılmış ortak kullanım alanları yer alacak.



Lavanta Konutları'nda; site içi güvenlik hizmetleri, kamera izleme sistemleri ve kontrollü girişler ile güvenli bir yaşam alanı oluşturulacak. Ayrıca otopark alanları, engelli erişimine uygun düzenlemeler ve günlük ihtiyaçlara cevap verecek ticari alanlar (dükkanlar) da proje içerisinde bulunacak.



KILCA: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN



Projenin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi'nin hayırlı olmasını temenni etti.







Başkan Kılca, kura çekimiyle birlikte kooperatife kabul edilecek 235 kişinin belirlendiğini, diğer dairelerin ise arsa sahipleri için ayrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Karatay Belediyesi olarak sadece kentsel dönüşüm çalışmalarında değil; her alanda, imkanlar el verdikçe Karatay'ımıza yeni konut hamleleri kazandırmaya devam ediyoruz. Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi'nin tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu