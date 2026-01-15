Konya’da “Miracımız Kudüs Olsun’’ çağrısı

Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya dikkat çekmek amacıyla Konya’da basın açıklaması ve dua programı düzenlenecek. “Miracımız Kudüs Olsun” sloganıyla yapılacak programda, Kudüs’ün ve Gazze’nin yaşadığı zulme karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Program, içerisinde Miraç Gecesi'nin de yer aldığı Kudüs Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Kadın-erkek, çocuk, genç ve yaşlı tüm vatandaşlar programa davet edildi.
Mescid-i Aksa ve Gazze için dua edilecek
Etkinlikte, işgal altındaki Kudüs, Mescid-i Aksa ve mazlum Gazze halkı için dualar edilecek. Yapılacak basın açıklamasıyla Kudüs'ün İslam dünyasındaki önemine dikkat çekilecek.
Cuma namazı çıkışı Aziziyye Camii'nde
"Miracımız Kudüs Olsun” programı, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Cuma namazı çıkışında saat 13.00'te, Konya Merkez Aziziyye Camii önünde gerçekleştirilecek.
Yetkililer, tüm Konyalıları Kudüs'e sahip çıkmak ve dualarda buluşmak için programa katılmaya davet etti.
