ADRES KONYA! Yaban domuzunu elleriyle yakaladı: O anları böyle anlattı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir vatandaş mallarına zarar veren yaban domuzunu elleriyle yakaladı.
Beyşehir'de balıkçılık yapan Hasan Hüseyin Katmerci (58), arazide yayılan hayvanlarına, köpeklerine ve erzaklarına zarar veren yaban domuzlarından yana dertli olduklarını belirtti.
Demirci, ağaç dibinde yaklaşık 80 kiloluk bir yaban domuzunu da elleriyle yakaladı.
O anları anlatan Hasan Hüseyin Katmerci, "Bu hınzırlar bizim köpeklere, erzaka zarar veriyor. Kuvvetli bir hayvan, bizleri ve köpekleri rahatsız ediyor. Bunların kızgınlık zamanı daha tehlikeli, insanlara sürüyle geliyorlar. Bunlardan kurtulmak için ya kovalıyoruz ya da ürkütüyoruz. Bunların azılıları çok tehlikelidir. İnsanları yaralamaya, öldürmeye kadar gidiyor" dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”