Konya beyaza bürünüyor: Bu bölgeye 30 santimetre kar yağdı

Konya'nın Derbent ilçesine bağlı Mülayim Mahallesi'nden gelen görüntüler, bölgede etkili olan yoğun kar yağışını gözler önüne serdi. Mahalle genelinde kar örtüsünün yer yer 30 santimetreye ulaştığı görüldü.
MAHALLE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, Mülayim Mahallesi'nde hayatı yavaşlattı. Evlerin çatıları, tarım arazileri ve yollar tamamen karla kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
ULAŞIM VE GÜNLÜK YAŞAM ETKİLENDİ
Yoğun kar nedeniyle bazı ara yollarda ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının üzerindeki karı temizlemek zorunda kaldı. Yetkililerin, olası buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”