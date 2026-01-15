Konya’da atıktan enerjiyle sürdürülebilir gelecek! 938 milyon kilovat elektrik üretildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 6 adet metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde 2025 yılında 73 milyon 854 bin kilovat elektrik enerjisi ürettiklerini; tesislerden bugüne kadar üretilen elektrik miktarının ise 938 milyon 998 bin kilovat olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projelerle enerji ihtiyacına çözüm sunarak sürdürülebilir çevreye katkı sağlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla şehrin sadece bugününü değil yarınlarının ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde titizlikle çalıştıklarını söyledi. Atık yönetiminde Sıfır Atık hedefiyle hareket ettiklerini ve enerji geri kazanımı projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Geri kazanım için yaptığımız çalışmalar kapsamında 2025 yılında; 8 bin kilogram atık pil, 7 bin litre atık yağ topladık” dedi. BUGÜNE KADAR ÜRETİLEN ELEKTRİK MİKTARI 938 MİLYON 998 BİN KİLOWATT Başkan Altay, çevre dostu projelerle ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını vurgulayarak, "2025 yılında Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahamız ile Aslım, Ereğli, Cihanbeyli ve Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarımızda ve KOSKİ Genel Müdürlüğü'müz tarafından atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazından 73 milyon 854 bin kilowatt elektrik enerjisi ürettik. Bugüne kadar metan gazından ürettiğimiz elektrik miktarı ise 938 milyon 998 bin kilowatt oldu. Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir Konya bırakmak için çevreyi merkeze alan sürdürülebilir projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. İLÇELERE KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARI KAZANDIRILDI Konya Büyükşehir Belediyesi; Selçuklu, Altınekin, Kulu, Cihanbeyli, Sarayönü Çeltik ve Ilgın'a da katı atık aktarma istasyonları kazandırdı. Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

