GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,28
EURO
50,20
STERLİN
57,91
GRAM
6.505,04
ÇEYREK
10.697,73
YARIM ALTIN
21.291,35
CUMHURİYET ALTINI
42.448,49
GÜNCEL Haberleri

Hastanede eski eşini vuran sanığa 22 yıl hapis cezası

Hastanede eski eşini vuran sanığa 22 yıl hapis cezası
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 5 ay önce boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanenin koridorlarında kovaladıktan sonra silahla vurarak ağır yaralayan sanığa 22 yıl hapis cezası verildi.

Geçen yıl 21 Ağustos'ta Yenikent Devlet Hastanesi'nde çalışan Yarennaz G. (29), konuşmaya gelen boşanma aşamasındaki E.S. (32) tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurulup ağır yaralanmıştı. Şüpheli koca tutuklanırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada E.S.'nin, tutukluluğu sırasında boşanma işlemi gerçekleşti. ‘Boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs' ve ‘uzuvlara zarar vermek" suçlarından 21 yıla kadar hapis istemiyle şüpheli hakkında Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Boşanma aşamasındaki eşine yaşattığı dehşet anları kamerada

Şüphelinin silahıyla hastane koridorlarında boşanma aşamasındaki eşine yaşattığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 5 ay önce meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, Yarennaz G.'nin hastane koridorlarında şüpheliden kaçması, şüphelinin Yarennaz G.'yi yakaladığı esnada silahla ateş etmesi, bölgedeki güvenlik görevlerinin kaçması ve şüphelinin silahının tutukluluk yapması sonrasında güvenlik görevlerinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer almıştı.

"Dayanamadım, öfkeme yenildim"

Davanın karar duruşmasında müşteki Yarennaz G. duruşmaya katılmazken sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen sanık E.S., "İddia makamının beyanını kabul etmiyorum. Kendisi benden korkuyor ya da çekiniyor olsaydı sürekli başka erkeklerle görüşmezdi. Beni sürekli tahrik etmezdi. Beni sürekli topluma karşı saygısızlaştırdı. Kendisi hiçbir zaman korkmamıştır. Evliliğimiz boyunca kendisine kötü söz dahi söylemedim. Her üstünü örttüğüm saygısızlık bir öncekini arattı. Kendisi sürekli beni arıyordu. Olayın olduğu gün giderken kendisiyle konuşmaya gittim. ‘Sen adam olsaydın ben başkasına gitmezdim' dedi. Benim imkanım varken kendisine hiçbir şekilde zarar vermedim. Bende artık dayanamadım, öfkeme yenildim. Pişmanım, bu durumun olmaması için çok uğraştım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanığa 22 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık hakkında, ‘boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs', ‘uzuvlara zarar vermek' suçlarından toplam 22 yıl hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 10 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER