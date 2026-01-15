Bozkır’da Kuran Kursu öğrencilerinin eğitim durumu incelendi

Bozkır İlçe Müftüsü Hakan Aksan başkanlığında oluşturulan Hafızlık Takip Komisyonu, ilçe merkezinde ve mahallelerde eğitim gören hafızlık öğrencilerinin çalışmalarını yerinde gözlemlemek ve rehberlikte bulunmak amacıyla incelemelerde bulunuyor.
Yapılan ziyaretlerde öğrencilerin hafızlık eğitimi süreçleri dinlenerek, ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi. Kurs öğreticileriyle bir araya gelen komisyon, hafızlık eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik istişarelerde bulundu ve gerekli hatırlatmaları yaptı.
İlçe Müftülüğü, hafızlık eğitiminin titizlikle takip edilmesi ve bu kutsal hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için komisyon çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.
