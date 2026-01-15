Konya’da eğitim camiasının acı günü! Beden öğretmeni hayatını kaybetti

Konya’da uzun yıllar boyunca öğrencilerine bilgi ve değer kazandıran Meram Mehmet Beğen Ortaokulu öğretmeni hayatını kaybetti.
Konya'nın Meram ilçesi Mehmet Beğen Ortaokulu'ndan, öğretmen Mehmetali Pınarbaşı yaşamını yitirdi. Merhumun vefatı, ailesi, öğrencileri ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı. Acı haberi ise Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü paylaştı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Meram Mehmet Beğen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmetali PINARBAŞI vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."
Eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu
Uzun yıllardır Meram'da eğitim alanında görev yapan Mehmetali Pınarbaşı'nın vefatı, öğrencileri, meslektaşları ve ilçe halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu.
yenikonya.com.tr ailesi olarak; merhumeye Allah'tan rahmet; başta eğitim camiası olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Yorumlar
AV
Ali Veli Konya
1 saat önce
Allah rahmet eylesin hoca niye ölmüş kaç yaşındaymış hiç biri yok böyle mi yazılır haber
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
