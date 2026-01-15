MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “560 km’lik İran hududumuzun güvenliği, bölgeden bulunan Hudut Birlikleri tarafından “Hudut Namustur” anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır“ denildi.

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında Suriye'deki son duruma dair şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir.

Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır.

Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, "tek devlet, tek ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."

İran'daki son durum

İran'daki son durum ve hudut güvenliğine ilişkin sorulan soruya bakanlık şu cavabı verdi:

"560 km'lik İran hududumuzun güvenliği, bölgeden bulunan Hudut Birlikleri tarafından "Hudut Namustur” anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır.

Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır.

İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km'lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir.

Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir.

Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır.

Sınırlarımıza yönelik şu anda bir Kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

NATO Baltık hava polisliği

NATO Baltık hava polisliği hakkında soruya bakanlık şu cevabı verdi:

"Ülkemiz, barış döneminde NATO hava sahasının korunmasına yönelik icra edilen Geliştirilmiş Hava Polisliği faaliyetine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu kapsamda; 06 Temmuz-15 Eylül 2021tarihleri arasında Polonya'da, 30 Kasım 2023-02 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya'da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevleri başarıyla icra edilmiştir.

Önümüzdeki döneme yönelik olarak;

Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmesi planlanmaktadır."

Bakanlık düşen uçağımıza ait yaptığı açıklamada, "C-130 uçağı kazası ile ilgili olarak; Uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetleri titizlikle devam etmektedir" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taşıma ihaleleri ile ilgili gözaltılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taşıma ihaleleri ile ilgili gözaltına alınanlarla ilgili soruya şu cevap verildi:

"Bahse konu soruşturmaya ilişkin, ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlanmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan gözaltı işlemi en başından beri Bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığında kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir."

Terörle mücadele

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde, 9 PKK'lı terörist teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edildi.

Hudutlarda 114 kişi yakalandı

Bakanlık açıklamasında hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışan 114 kişi yakalandı, 699 kişinin sınırı geçme girişimi, engellendi.

Kaynak: AA