10 madde kabul edildi! Trafikte neler değişti?

Kırmızı ışık ihlalinden trafikte kavga ve saldırıya, düğün konvoyuyla trafik akışını engellemeden “dur“ ihtarına uymamaya... Trafik cezalarında ağır yaptırımlar öngören yasa teklifinin 10 maddesi daha Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. İşte kabul edilen maddeler...

Trafik cezalarında ağır yaptırımlar öngören kanun teklifi mesaisi devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda (TBMM), trafik cezalarının arttırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sürürken dün teklifin 10 maddesi daha kabul edildi.

SALDIRI AMAÇLI ISRARLI TAKİBE 180 BİN LİRA

Kabul edilen düzenlemelerle hem para cezaları yükseltildi hem de ehliyet ve araçlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

Maddelere göre; trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları da 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE YENİ CEZALAR

Ehliyeti olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere ise 200 bin lira ceza kesilecek.

Ehliyeti iptal edilen kişilere araç kullandıran işletenlere de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası verilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geri doğru bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar, bir yıl içindeki tekrar sayısına göre artırılacak. Buna göre:

İkinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde 15 bin lira, dördüncü ihlalde 20 bin lira, beşinci ihlalde 30 bin lira, altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek.

DÜĞÜN KONVOYLARI

Trafikte makas atanlara, otoyollarda veya bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını engelleyecek şekilde araçlarını durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

PSİKOTEKNİK İNCELEMEDEN GEÇECEKLER

Araçlarını ters istikamette sürdüğü ya da trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip ettiği, saldırı amacıyla araçtan indiği gerekçesiyle sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin, ehliyetleri psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin lira, ambulans veya itfaiyeye yol açmayanlara ise 46 bin lira, ayrıca ehliyete el koyma ve trafikten men cezaları uygulanacak.

Araçlar arasındaki mesafe kuralına uymayanlara 5 bin lira, kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymayanlara ise bin ila 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

HIZ SINIRI İHLALİ

Yerleşim yeri içinde ve dışında hız sınırı aşım miktarına göre cezalar 2 bin liradan 30 bin liraya kadar değişiyor.

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yerleşim yeri içinde geçenlere;

6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını ihlal edenlere,

11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şart olacak. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 5'inci kez geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

0,50 promil üzeri alkolle araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya yükseltiliyor.

İkinci kez alkollü araç kullananlara 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak. Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

Kolluk tarafından ölçüm yaptırmayanlara da aynı miktarda ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma yaptırımı getiriliyor.Polisin "dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücülere 200 bin lira idari para cezası verilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 60 gün trafikten men edilecek.

Kanun teklifinin kalan maddelerinin görüşmeleri Genel Kurul'da devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi