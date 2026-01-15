Evde varsa dikkat! Kullanımı yasaklandı raflardan kaldırılıyor
Ticaret Bakanlığı, yürütülen denetimler kapsamında insan sağlığını tehdit ettiği tespit edilen bir temizlik ürününe yönelik önemli bir karar aldı. Güvensiz bulunduğu açıklanan ürünün satışı yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, evlerde yaygın olarak kullanılan Hypo Jel Lavabo Açıcı adlı temizlik ürünüyle ilgili önemli bir uyarı yayımladı.
Yapılan incelemeler sonucunda ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenerek satışının durdurulmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
GÜVENLİK RİSKİ TESPİT EDİLDİ
Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Türkiye menşeli ürün üzerinde gerçekleştirilen resmi denetim ve laboratuvar testleri, ürünün teknik mevzuata uygun olmadığını ortaya koydu.
Özellikle ambalaj güvenliği kapsamında yapılan "dokunsal uyarı” testinden başarısız sonuç alınması, kararın alınmasında belirleyici oldu.
Yetkililer, ürünün kullanımının ciddi kimyasal riskler barındırdığına dikkat çekti.
Yapılan açıklamada, ciltle temas halinde yanıklar ve çeşitli yaralanmaların meydana gelebileceği belirtildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”