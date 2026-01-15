GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
THY uçağı acil iniş yaptı

İstanbul-Barcelona seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, bir yolcunun internet ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmesi üzerine acil iniş yaptı.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, "TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir" ifadelerini kullanıldı.

