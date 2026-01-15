Başkan Kavuş; “Miraç, insanlığa ve inananlara diriliş çağrısıdır’’

Tüm inananların, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, Rabbimizle buluştuğu Miraç Gecesi'ni idrak etmenin heyecan ve bereketini yaşadığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu mübarek gecenin; başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam âlemi, ve insanlık için hayırlara vesile olmasını, Gazze ve Kudüs'ün özgürlüğüne de kapı aralamasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Miraç Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi; "Miraç; Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da huzur-u ilahi'ye yükseldiği mukaddes bir yolculuktur. Bu kutlu hadise, bir mucize olmasının yanı sıra; aynı zamanda müminler için derin mesajlar ve hikmetler barındıran ilahi bir davettir. Miraçla bizlere emanet edilen en büyük hakikatlerden biri namaz, diğeri de Mescid-i Aksa ve Kudüs'tür… Miraç, namazın; namaz da miracın müjdesini taşımaktadır.

Miraç Gecesi, aynı zamanda bizlere ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü emanet bilinciyle hatırlatan bir gecedir. Ne yazık ki bugün Kudüs, Gazze ve Filistin toprakları derin bir zulme ve insanlık dramına sahne olmaktadır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce masum insanın hayatını kaybettiği bu vahşet ve soykırım karşısında insanlığın vicdanı ağır bir imtihandan geçmektedir. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, temel insan haklarının yok sayıldığı bu zulme karşı sessiz kalmak, insanlığa sırt çevirmektir.

Bu mübarek gecede dualarımız; zulmün sona ermesi, mazlumların kurtuluşu, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın yeniden huzur ve selamete kavuşması içindir. Miraç Gecesi'nin bizlere; adalet, merhamet, kardeşlik ve sorumluluk bilincini yeniden hatırlatmasını Yüce Rabbimden temenni ediyorum.

Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin ve İslam âleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyor; bu kutlu gecenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, gönüllerimize huzur, dünyamıza barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu