KONYA Haberleri

Konya Oto Galericiler Lastikçiler Ve Yıkamacılar Odası’nın seçimleri sonuçlandı!

Güncelleme Tarihi:

Konya Oto Galericiler Lastikçiler Ve Yıkamacılar Odası’nın seçimleri sonuçlandı!
Konya Oto Galericiler, Lastikçiler Ve Yıkamacılar Odasının 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Yapılan seçimde Mevcut Başkan Abdullah Acıbadem güven tazeledi…

Konya Oto Galericiler, Lastikçiler Ve Yıkamacılar Odasının 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.



Genel Kurul'da divan Başkanlığı görevini Konya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak aldı.



Yapılan genel kurul toplantısının ardından Konya Oto Galericiler, Lastikçiler Ve Yıkamacılar Odasının seçimine geçildi.



Büyük bir katılımla gerçekleşen seçimde mevcut Başkan Abdullah Acıbadem güven tazeledi.

