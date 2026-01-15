GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,28
EURO
50,20
STERLİN
57,91
GRAM
6.505,04
ÇEYREK
10.697,73
YARIM ALTIN
21.291,35
CUMHURİYET ALTINI
42.448,49
KONYA Haberleri

Beyşehir Gölü ve balık satış noktalarında eş zamanlı denetim

Ali Asım Erdem
Muhabir
Beyşehir Gölü ve balık satış noktalarında eş zamanlı denetim
Konya’nın Beyşehir ilçesinde balık satış noktalarından soğuk hava depolarına, balık işleme tesislerinden Beyşehir Gölü’ndeki balıkçı teknelerine kadar geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı su ürünleri denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontroller yapıldı.

Denetimlerde, ilçedeki toptan ve perakende balık satış noktaları, soğuk hava depoları ve balık işleme tesisleri tek tek incelendi. 

Beyşehir İlçe Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü çevresindeki tüm karaya çıkış noktaları ile balıkçı teknelerinde denetim yaptı.

Kontrollerde balıkçıların ruhsat ve belgeleri incelenirken, kullanılan ağların göz açıklıklarının mevzuata uygunluğu ile avlanan balıkların yasal boy sınırlarına uyup uymadığı kontrol edildi. 

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER