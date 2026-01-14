Akşehir Devlet Hastanesi 2025’te 900 bine yakın hastaya hizmet verdi

Konya’nın Akşehir İlçe Devlet Hastanesi, 2025 yılı boyunca sunduğu sağlık hizmetleriyle bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Hastane, yıl içinde 900 bine yakın hastaya sağlık hizmeti sundu.

Başhekim Uzm. Dr. Bülent Erdem, 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, verilen hizmetlerin büyüklüğüne dikkat çekti. Erdem, yıl boyunca 300 bine yakın acil hasta, 17 bin yatan hasta tedavisi gerçekleştirildiğini belirterek, "Hastanemiz sadece ayaktan değil, ileri düzey tedavi ve yataklı hizmetlerde de önemli bir yükü üstlenmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine hızlı, kaliteli ve güvenli şekilde ulaşması için tüm ekibimizle özveriyle çalışıyoruz. 2025 yılında elde edilen bu rekor düzeyindeki rakamlar, hastanemizin bölge için ne kadar önemli bir görev üstlendiğinin açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

2025 yılında hastanede 25 bine yakın ameliyat yapılırken, yaklaşık bin hastaya yoğun bakım, bin 300 yenidoğan hastaya ise özel bakım hizmeti verildi. Aynı yıl içerisinde bin doğum başarıyla gerçekleştirildi. Tanı ve tedavi hizmetlerinde de yüksek rakamlara ulaşıldı. Hastanede 150 bin röntgen, 37 bin tomografi, 55 bin ultrason ve 48 bin MR çekimi yapıldı. Ayrıca 600 anjiyo, 2 bin 750 endoskopi ve kolonoskopi işlemi gerçekleştirildi. Fizik tedavi ve kronik hastalık hizmetlerinde de önemli bir rol üstlenen Akşehir Devlet Hastanesi'nde 45 bin 600 seans fizik tedavi, 7 bin 200 seans diyaliz hizmeti sunuldu. Evde sağlık hizmetleri kapsamında ise 7 bin 214 ev ziyareti yapılarak hastalara yerinde sağlık hizmeti ulaştırıldı. Yaklaşık 69 uzman hekim, 30 pratisyen hekim, 300 hemşire, 50 ebe ve toplamda 950 personel ile hizmet veren hastane, 1 milyar 200 milyon liralık yıllık bütçesiyle Akşehir ve çevre ilçeler için adeta bir sağlık devi konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA