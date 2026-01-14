GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,23
EURO
50,28
STERLİN
58,14
GRAM
6.496,54
ÇEYREK
10.678,84
YARIM ALTIN
21.253,68
CUMHURİYET ALTINI
42.373,38
KONYA Haberleri

Akşehir Devlet Hastanesi 2025’te 900 bine yakın hastaya hizmet verdi

Akşehir Devlet Hastanesi 2025’te 900 bine yakın hastaya hizmet verdi
Konya’nın Akşehir İlçe Devlet Hastanesi, 2025 yılı boyunca sunduğu sağlık hizmetleriyle bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Hastane, yıl içinde 900 bine yakın hastaya sağlık hizmeti sundu.

Başhekim Uzm. Dr. Bülent Erdem, 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, verilen hizmetlerin büyüklüğüne dikkat çekti. Erdem, yıl boyunca 300 bine yakın acil hasta, 17 bin yatan hasta tedavisi gerçekleştirildiğini belirterek, "Hastanemiz sadece ayaktan değil, ileri düzey tedavi ve yataklı hizmetlerde de önemli bir yükü üstlenmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine hızlı, kaliteli ve güvenli şekilde ulaşması için tüm ekibimizle özveriyle çalışıyoruz. 2025 yılında elde edilen bu rekor düzeyindeki rakamlar, hastanemizin bölge için ne kadar önemli bir görev üstlendiğinin açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

2025 yılında hastanede 25 bine yakın ameliyat yapılırken, yaklaşık bin hastaya yoğun bakım, bin 300 yenidoğan hastaya ise özel bakım hizmeti verildi. Aynı yıl içerisinde bin doğum başarıyla gerçekleştirildi. Tanı ve tedavi hizmetlerinde de yüksek rakamlara ulaşıldı. Hastanede 150 bin röntgen, 37 bin tomografi, 55 bin ultrason ve 48 bin MR çekimi yapıldı. Ayrıca 600 anjiyo, 2 bin 750 endoskopi ve kolonoskopi işlemi gerçekleştirildi. Fizik tedavi ve kronik hastalık hizmetlerinde de önemli bir rol üstlenen Akşehir Devlet Hastanesi'nde 45 bin 600 seans fizik tedavi, 7 bin 200 seans diyaliz hizmeti sunuldu. Evde sağlık hizmetleri kapsamında ise 7 bin 214 ev ziyareti yapılarak hastalara yerinde sağlık hizmeti ulaştırıldı. Yaklaşık 69 uzman hekim, 30 pratisyen hekim, 300 hemşire, 50 ebe ve toplamda 950 personel ile hizmet veren hastane, 1 milyar 200 milyon liralık yıllık bütçesiyle Akşehir ve çevre ilçeler için adeta bir sağlık devi konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER