AKSED Başkanı Günay Aliya İzzetbegoviç’in doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Konya’da faaliyet yürüten Aliya İzetbegoviç Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Bosna Hersek Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Günay mesajında şunları kaydetti:
"Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yıl dönümünde, Bosna-Hersek'in kurucusu, lideri ve vizyoner düşünürü olarak bıraktığı mirası hatırlamak, onun insanlık, özgürlük ve adalet için verdiği mücadelenin önemini bir kez daha anlamamıza vesile olmaktadır.
Aliya İzetbegoviç, sadece Bosna-Hersek'in bağımsızlık yolundaki azmiyle değil, aynı zamanda evrensel değerler, barış ve insan hakları konusunda sergilediği derin düşünce ve liderlikle de hafızalarımızda yaşamaktadır. İnsanlık tarihinin en zor dönemlerinden birinde, halkının özgürlüğü için gösterdiği kararlılık ve cesaret, yalnızca Bosna-Hersek için değil, tüm dünya için ilham kaynağı olmuştur.
Bugün, Aliya İzetbegoviç'in mirası, adaletin, eşitliğin ve hoşgörünün savunucusu olma yolunda bizlere yön gösteriyor. Onun öğretileri ve hayatı, tüm insanlık için bir rehber olmaya devam edecek, ve onun izinden gitmek, dünya çapında barış ve anlayışa olan katkımızı daha da güçlendirecektir.
Aliya İzetbegoviç'i, onun düşüncelerini ve Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesine verdiği katkıları, 100. doğum yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyor; mirasının sonsuza kadar yaşamasını diliyoruz.”
