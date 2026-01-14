Konya’da 95 milyonluk dev “Change Araç’’ operasyonu! 115 araca el konuldu

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya'da "Change Araç” çetesine yönelik Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 95 milyon TL olan 115 adet "change” araç ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 83 adet gümrük kaçağı, 22 adet yakalamalı-hacizli, 5 adet çalıntı, 5 adet aranan olmak üzere toplam 115 adet change araca el konuldu.



Akılalmaz Yöntem

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; deprem, yangın veya trafik kazası sonucu kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi ve motor numaralarının, yasa dışı yollarla temin edilen çalıntı ve kaçak araçlara kopyalandığı belirlendi. Bu yöntemle araçların "hasarsız” ya da "tamir edilmiş” izlenimi verilerek iyi niyetli üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi.

Araçlarla bağlantılı 223 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Vatandaşlara Kritik Uyarı

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmaları, aracı iyi kontrol ettirmeleri gerektiği ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri gerektiği ifade edildi.



(Cumali Özer)