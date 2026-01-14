Konya’daki bir belediye başkanından dikkat çeken paylaşım: “Çöpe yakışmaz’’

Konya'nın Ilgın ilçesinde ekmek israfına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir çağrı yapıldı. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, ekmeğin çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.
"EKMEK HEM KÜLTÜREL HEM İNSANİ BİR DEĞER”
Başkan Apil, ekmeğin sadece bir gıda ürünü olmadığını, aynı zamanda kültürel ve insani açıdan büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Ekmek israfının toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Apil, "Ekmek çöpe değil, sofraya yakışır. Bu konuda tüm hemşehrilerimi daha bilinçli ve duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.
VATANDAŞLARDAN İSRAFA KARŞI DESTEK
Öte yandan Ilgın ilçesinde vatandaşlara ekmek israfı konusundaki görüşleri soruldu. Görüş belirten vatandaşlar, ekmeğin kutsal bir nimet olduğunu ve israf edilmemesi gerektiğini dile getirerek yapılan çağrıyı desteklediklerini ifade etti. Birçok vatandaş, ihtiyaç kadar ekmek alınmasının ve artan ekmeklerin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”