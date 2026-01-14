Konya’daki bir belediye başkanından dikkat çeken paylaşım: “Çöpe yakışmaz’’

Konya'nın Ilgın ilçesinde ekmek israfına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir çağrı yapıldı. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, ekmeğin çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

"EKMEK HEM KÜLTÜREL HEM İNSANİ BİR DEĞER”

Başkan Apil, ekmeğin sadece bir gıda ürünü olmadığını, aynı zamanda kültürel ve insani açıdan büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Ekmek israfının toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Apil, "Ekmek çöpe değil, sofraya yakışır. Bu konuda tüm hemşehrilerimi daha bilinçli ve duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

VATANDAŞLARDAN İSRAFA KARŞI DESTEK

Öte yandan Ilgın ilçesinde vatandaşlara ekmek israfı konusundaki görüşleri soruldu. Görüş belirten vatandaşlar, ekmeğin kutsal bir nimet olduğunu ve israf edilmemesi gerektiğini dile getirerek yapılan çağrıyı desteklediklerini ifade etti. Birçok vatandaş, ihtiyaç kadar ekmek alınmasının ve artan ekmeklerin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

(Meltem Aslan)