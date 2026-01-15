Konya’da zabıta denetimleri tek tuşla dijital ortama taşındı

Konya Büyükşehir Belediyesi, zabıta hizmetlerinde verimliliği artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve dijital dönüşüm vizyonunu güçlendirmek amacıyla “Mobil Zabıta Uygulaması”nı hayata geçirdi. Yeni uygulama sayesinde zabıta hizmetleri uçtan uca dijital bir yapıya kavuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda geliştirilen "Mobil Zabıta Uygulaması”, sahada görev yapan ekiplerin çalışmalarını daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütmesini sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı yönetici ve personellerinin katılımıyla Dijital Tutanak Sistemi eğitim ve tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediyesi Konevi Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantıda, ilgili personeller yeni sistemle ilgili bilgilendirildi.

SAHADAN MERKEZE ANLIK VE GÜVENLİ VERİ AKIŞI

Kullanıcı dostu arayüze sahip mobil uygulama sayesinde Konya Büyükşehir zabıta personeli, sahadayken merkezi sistemlerden anlık sorgulama yapabiliyor. İhlaller, sistemde önceden tanımlı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat maddeleri arasından kolayca seçiliyor.

Cihaz kamerası ile çekilen fotoğraflar ve GPS üzerinden otomatik kaydedilen konum bilgileri, tutanağa anında ve standart şekilde ekleniyor.

Sistem, kişi veya kurum bilgileri, ihlal maddeleri ve kanıtları otomatik olarak işleyerek tutanağı dijital ortamda oluşturuyor. Onay sürecinin ardından entegre yazıcıdan anında çıktı alınabiliyor. Böylece hem süreç hızlanıyor hem de güçlü bir dijital kanıt zinciri oluşturuluyor.

PERSONELE KOLAYLIK, KURUMA TASARRUF

Mobil Zabıta Uygulaması, zabıta personelinin iş yükünü önemli ölçüde azaltırken hata riskini de en aza indiriyor. Otomatik veri doldurma ve sistem yönlendirmeleri sayesinde eksik ya da hatalı işlem yapılmasının önüne geçiliyor. Personel, ihtiyaç duyduğu mevzuat ve ihlal türlerine sahadayken saniyeler içinde erişebiliyor.

Dijitalleşen süreçler sayesinde evrak kullanımı büyük ölçüde azalırken, hem maliyet tasarrufu hem de zaman tasarrufu sağlanmış oluyor.

Sahada kazanılan zaman, zabıta personelinin asli görevleri olan denetim ve önleyici faaliyetlere daha fazla odaklanmasına imkân tanıyor. Modern teknolojilerle desteklenen çalışma ortamı ise personelin motivasyonunu ve mesleki memnuniyetini artırıyor.

Güvenli altyapısı ile kamu verisinin hassasiyetini en üst düzeyde koruyan uygulama, şeffaf ve izlenebilir bir yönetim anlayışını da destekliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin dijital dönüşüm vizyonuyla tam uyum içinde çalışan bu entegre sistem, zabıta hizmetlerini geleceğe taşıyan akıllı bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu