Konya Valisi İbrahim Akın İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Konya Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Konya Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'tan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Akın, Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünün Konya'daki çalışmaları ile kamu kurumları arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yürütülebilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü hizmet birimlerini de gezen Vali Akın, personelle bir süre sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, ziyaretten duyduğunu memnuniyetini dile getirerek Vali Akın'a teşekkür etti. Vali Akın, ziyaretin sonunda personel ile birlikte fotoğraf çekildi.