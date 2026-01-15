Konya’daki kuraklığa can suyu! Dereler yeniden gölle buluştu

Kurucuova'dan İslibucak'a, Anamas Dağları'nın çayırlıklarından Deliktaş'a, Yeşildağ'dan Güdürhacı'ya kadar birçok noktadan akan dereler yeniden Beyşehir Gölü'ne ulaşmaya başladı.
Sularla birlikte umut da taşınıyor
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, göle ulaşan suların sadece doğal bir akış değil, aynı zamanda Beyşehir için umut anlamı taşıdığını belirtti. Bayındır, bu görüntülerin gölün geleceği adına büyük önem taşıdığını vurguladı.
Mehmet Baykan Beyşehir'in sesini duyuruyor
Başkan Bayındır, Beyşehir'in sorunlarını her platformda dile getiren ve Beyşehir Gölü'nün korunması için önemli çalışmalar yürüten AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'a da teşekkür etti. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise "Dereler coştu akıyor Beyşehir Gölü'ne doğru. Rabbim bereketini artırsın inşallah” ifadelerini kullandı.
Kaynak geliştirme eylem planı umut oldu
Beyşehir Gölü'nün geleceğini güvence altına almak amacıyla hazırlanan Kaynak Geliştirme Eylem Planı'nın bölge için hayati önem taşıdığını belirten Bayındır, plan kapsamında atılan her adımın gölün yeniden canlanmasına katkı sunduğunu dile getirdi.
"Destekleri için teşekkür ediyorum”
Başkan Adil Bayındır, paylaşılan görüntüler ve verilen destekler için AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'a teşekkür ederek, Beyşehir Gölü'nün korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
(Berna Ata)