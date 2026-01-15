Konya’da veteriner hekim evinde ölü bulundu!

Kulu ilçesinde 59 yaşındaki Veteriner Hekim, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir dairenin 1. katında yaşayan ve ilçede kliniği olan Çelebi Kaplan iddiaya göre telefonla ulaşamayan iş ortağı eve geldi. İçeri giren ortağı hareketsiz şekilde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelebi Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.
Kaplan'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi