KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 15 Ocak 2026 Perşembe

Konya’da bugün vefat edenler 15 Ocak 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 15 Ocak 2026 Perşembe günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

BEBEK EROĞLU


17-12-2025

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

AYŞE YAŞAR

KOZANLI
01-03-1958

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET CURUK

DEVREK
01-01-1943

KARAASLAN MEZARLIĞI

NAZİFE YILDIZ

OLTU
10-01-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA ŞEYMA ŞAHİN

MERAM
18-01-1995

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SELVER POLAT

KARAKÖY
03-01-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET KIRBOĞA

HADİM
03-08-1968

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RECEP KADRİ UĞURAL

KONYA
14-08-1958

KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI

SABRİYE BAYBAĞAN

AKKİSE
01-01-1958

ÜÇLER MEZARLIĞI

NECLA ÖZEK

ATLANTI
25-11-1954

YAZIR MEZARLIĞI

NURİYE ERİLDİZ

SULUTAS
17-01-1946

SULUTAS MEZARLIĞI

SAFA KEMAL KORKMAZOĞLU

SELÇUKLU
07-10-1989

YAZIR MEZARLIĞI

ELİFE TURAN

GÜNYÜZÜ
14-06-1958

YAZIR MEZARLIĞI

FATMA DEMİRCİ

KIZILVİRAN
17-05-1935

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

