Konya’da bugün vefat edenler 15 Ocak 2026 Perşembe

Adı Soyadı
Doğum Yeri
Mezarlık
BEBEK EROĞLU
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
AYŞE YAŞAR
KOZANLI
HOCACİHAN MEZARLIĞI
MEHMET CURUK
DEVREK
KARAASLAN MEZARLIĞI
NAZİFE YILDIZ
OLTU
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
FATMA ŞEYMA ŞAHİN
MERAM
HOCACİHAN MEZARLIĞI
SELVER POLAT
KARAKÖY
ÜÇLER MEZARLIĞI
MEHMET KIRBOĞA
HADİM
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
RECEP KADRİ UĞURAL
KONYA
KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
SABRİYE BAYBAĞAN
AKKİSE
ÜÇLER MEZARLIĞI
NECLA ÖZEK
ATLANTI
YAZIR MEZARLIĞI
NURİYE ERİLDİZ
SULUTAS
SULUTAS MEZARLIĞI
SAFA KEMAL KORKMAZOĞLU
SELÇUKLU
YAZIR MEZARLIĞI
ELİFE TURAN
GÜNYÜZÜ
YAZIR MEZARLIĞI
FATMA DEMİRCİ
KIZILVİRAN
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
