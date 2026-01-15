Konyasporlu Mücahit Seriksporlu oldu

Konyaspor'un genç oyuncularından Mücahit İbrahimoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın kadro planlamasında yer almayan 21 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Antalya ekibinin başarısı için ter dökecek.
Satın alma opsiyonu var
Serikspor, Mücahit İbrahimoğlu konusunda opsiyonel bir konumda yer alıyor. Serik ekibi uygun şartların oluşması ve Mücahit'i yeni sezon kadro planlamasında düşünmesi halinde; sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini Konyaspor'dan alabilecek. Mücahit'in Konyaspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Hasan Yıldırım)