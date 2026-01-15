Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum.“ dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milleti ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."
Erdoğan'ın paylaşımında yer alan görselde Mescid-i Aksa fotoğrafı ile birlikte İsrâ Suresi'nin 1. ayeti de kullanıldı. Görselde, "Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." ayeti yer aldı.
