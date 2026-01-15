Konya’da Miraç Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği Miraç Kandili, Konya'da huşu ve coşkuyla idrak edildi.
Mübarek gece dolayısıyla Konya'daki camiler özellikle akşam namazında dolup taştı. Vatandaşlar, Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek üzere camilere akın etti. Camilerde kandile özel programlar düzenlendi.
Konya Müftülüğü tarafından Selçuklu Kızılkaya Camii'nde gerçekleştirilen Miraç Kandili Özel Programı, Kontv ekranlarından naklen yayınlandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunurken, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge tarafından vaaz verildi. Program, yapılan dualarla sona erdi.
Dualarda başta Gazze olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm ve sıkıntı altında bulunan Müslümanlar için niyazda bulunuldu.
Programa Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da katıldı. Programın ardından Kaymakam Tortop, Başkanlar Pekyatırmacı ve Bağcı ile İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, vatandaşların Miraç Kandili'ni tebrik etti.
Selçuklu Belediyesi tarafından cami dışında programı takip eden vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi