Antalya bu yıl küresel diplomasinin merkezi olacak

Antalya bu yıl “5. Antalya Diplomasi Forumu“, “77. Uluslararası Uzay Kongresi“ ve dünyanın en önemli iklim zirvesi “31. Taraflar Konferansı’na (COP31)“ ev sahipliği yapacak.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, son yıllarda turizmin yanında diplomasi, bilim ve çevre politikalarında da uluslararası buluşma noktası haline geldi.

Üst düzey toplantılarla ön plana çıkan kentte bu yıl adeta "diplomasi trafiği" yaşanacak. Antalya, 17-19 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde "Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF2026)" 5'inci kez ev sahipliği yapacak.

Öte yandan kentte 5-9 Ekim'de dünyanın en prestijli uzay etkinliklerinden "77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)" gerçekleştirilecek. Etkinlik, uzay sektöründeki en saygın bilim insanları, mühendisler, girişimciler ve politika yapıcıları bir araya getirecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde kasımda gerçekleşecek bir diğer önemli üst düzey toplantı ise "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31)" olacak. Antalya EXPO Fuar Alanı'nda 9-20 Kasım'da düzenlenecek konferansta, 196 ülkeden ziyaretçi iklim için aynı masaya oturacak.

Türkiye'yi küresel iklim diplomasisinin merkezi konumuna getirecek söz konusu konferansta, iklim değişikliği, sera gazı azaltım hedefleri, sürdürülebilirlik ve çevre politikaları konuşulacak.

"Antalya dünya şehri"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, kentin COP31'e de daha önceki büyük uluslararası organizasyonlar gibi başarıyla ev sahipliği yapacağını söyledi.

COP31 için hazırlıkların sürdüğünü belirten Şahin, "50'nin üzerinde devlet başkanı, 80 ila 100 bin civarında, 100 bini de geçeceğini düşünüyorum, ziyaretçi Antalya'da Birleşmiş Milletler iklim zirvesi için buluşacak. Dünyanın geleceğiyle ilgili önemli kararları Antalya'dan alacaklar. Belki 'Antalya Deklarasyonu' tarzında dünya tarihine geçecek bir deklarasyon da buradan çıkabilir." dedi.

Antalya'nın organizasyonlar konusunda çok tecrübeli bir şehir olduğunu dile getiren Şahin, bu organizasyonu da en güzel şekilde gerçekleştireceklerini ifade etti.

COP31'den önce ekim ayının başında dünyanın en büyük uzay organizasyonu Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'da yapılacağını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Her yıl Antalya Diplomasi Forumu düzenliyoruz. Bu yıl nisan ayında yapılacak. Yoğun bir trafiğimiz var. Antalya dünya şehri, dünyanın buluştuğu şehir. Bunu 2026 daha da net şekilde ortaya koyuyor. COP31 için hazırlanıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında ilgili birimler olarak toplantımızı yaptık. İlk görevlendirmeleri, ilk hazırlıkları yaptık. Antalya bu vesileyle bazı problemlerini de çözmüş olacak. EXPO'nun hangi amaçla kullanılacağı, onarımı, bakımı konusu artık tarihe karışıyor. COP31'den sonra EXPO artık Antalyalılara pek çok aktivitede ev sahipliği yapacak bir alan haline geliyor."

Şahin, Belek-Kadriye bölgesindeki iç yolların, bağlantı yollarının iyileştirilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve diğer bütün paydaş kurumların seferberlik içinde olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA