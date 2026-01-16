Konya’da iş yerini baskını: 19 kişiye 220 bin TL ceza

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumarla mücadele kapsamında Karatay ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan denetimde, iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.
İŞ YERİNDE KUMAR MASASI KURULDU
Ekiplerin çalışmaları sonucu belirlenen adrese yapılan baskında, 19 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen 235 bin 100 TL, 1.450 ABD Doları ve 300 Euro'ya el konuldu. Ayrıca iskambil kâğıtları ile adisyon kâğıtları da muhafaza altına alındı.
19 ŞAHSA 220 BİN TL'Yİ AŞKIN CEZA
Kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye toplam 220 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
İş yerinde yapılan aramada, Ş.C. isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen 29 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynanmasına yer ve imkân sağladığı, ayrıca kumarı organize ettiği belirlenen A.Ö. isimli şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Cumali Özer)