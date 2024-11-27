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Lise öğrencisi sınıfta bıçaklandı!

Lise öğrencisi sınıfta bıçaklandı!
Aksaray’da lise 11’inci sınıf öğrencisi Tolunay K. (16) sınıfta arkadaşı tarafından sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı liseli hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise 11'inci sınıf öğrenci Tolunay K. ile isminin Ömer olduğu öğrenilen arkadaşı arasında henüz bilinmen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tolunay K., arkadaşı Ömer tarafından önce darbedilip ardından sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Ömer'i gözaltına aldı. 

Kaynak: DHA

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