Mehmet Ercan Karakaş ve Müjde Ar trafik kazası geçirdi! Sağlık durumları nasıl?
Beşiktaş’ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan sanatçı Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan Onur T. idaresindeki özel halk otobüsü, Iamze K.'nin kullandığı ve içerisinde sanatçı Müjde Ar (70) ve eşi eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ın olduğu cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada Müjde Ar ve Ercan Karakaş yaralandı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, Ar kazada hafif yaralandı. Ambulans talep etmeyen Ar, kendi imkanlarıyla gittiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Sanatçı Müjde Ar'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.
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