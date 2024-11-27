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Mersin’de yan yatan gemi doğrultuldu

Mersin’de yan yatan gemi doğrultuldu
Mersin’de yan yatan gemi, kaptan ve personelinin çalışmasıyla doğrultuldu.

Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisi 15 derece yan yattı. Gemide bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Bayrak 2' isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirildi.

Serbest Bölge'ye yük almak için gelen boş gemideki 13 kişilik yabancı uyruklu mürettebatın 7'si akşam saatlerinde tedbiren tahliye edildi. Kaptan dahil 6 kişilik mürettebatsa ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalışma başlattı.

Uzun süren çalışmaların ardından kaptan ve personelinin çalışmasıyla gemi doğrultuldu. Geminin normal seyrine devam edeceği öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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