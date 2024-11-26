Meteoroloji uyardı kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...
Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 12 il için sarı kodda uyarıda bulundu.
Buna göre; Amasya, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Sivas, Yozgat, Çorum, Kırşehir, Niğde, Samsun, Tokat ve Aksaray'da aralıklarla kar yağışlarının etkili olması bekleniyor.
Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 cm yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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