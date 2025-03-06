Mobbing nedir, nasıl kanıtlanır?

İşyerlerinde mobbingin önlenmesine ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7 madde olarak hazırlanan bu genelge çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmesi için büyük önem taşıyor.

Çalışanların hem kişilik haklarına hem de ruhsal açıdan yıpratan mobbing davranışları iş hayatında oldukça fazladır. Bunun önüne geçmek amacıyla Resmi Gazete'de yeni genelge yayımlandı. Bununla birlikte mobbingle mücadelede atılacak adımlar ve alınacak önlemler merak edilmeye başlandı.

İş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 6 Aralık Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı.

MOBBİNG NEDİR, NASIL KANITLANIR?

İşyerlerinde kasıtlı bir şekilde uygulanan mobbingin önlenmesi adına yayımlanan genelge kritik bir önem taşır. Mobbing çalışanların psikolojik sağlığı olumsuz yönde tehdit eden ve ciddi bir sorun olarak kabul edilir. Bu noktada işverenler ve yöneticilerin önemli sorumlulukları vardır.

Mobbing çalışanların iş yerlerinde maruz kaldığı psikolojik tacizdir. Bu taciz yalnızca işverenin çalışana yönelik olabileceği gibi, çalışanlar arasında da görülebilir. Modern hayata geçişle birlikte iş hayatında giderek yaygınlaşan mobbing, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kişiyi olumsuz yönde etkiler.

MOBBİNG'E MARUZ KALANLAR NEREYE BAŞVURU YAPABİLİR?

Mobbinge uğrayan çalışanlar, haklarını savunmak adına birçok yere başvurabilecekler. Çalışanlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ve ALO 170 gibi iletişim kanallarına başvuru yapabilir.

Bu başvurular, mobbing mağdurlarının sorunlarını dile getirmesi ve çözüm arayabilmesi adına büyük bir fırsattır.

MOBBİNGE UĞRADIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

Mobbing, genel olarak uzun süreli ve sürekli bir psikolojik baskıdır.

Kişiyi iş yerinde huzursuz etmek, küçük düşürmek, sürekli eleştirme ve ayrımcılığa uğrama gibi durumlarla mobbing kendini gösterir.

Şu durumlarda karşılaşıldığı takdirde mobbinge uğruyor olabilirsiniz:

Çalışma arkadaşlarınız size küçük düşürücü davranışlar sergiliyorsa,

İşinizin üzerinde görev tanımları alıyorsanız,

Davranışlarınız amaçsızca raporlanıyorsa,

İş yerinde dedikodunuz yapılıyorsa,

Ayrımcılığa uğruyorsanız.

Mobbing, belirli bir süre tekrar eder. Bir kereye özgü bir şey değildir. Bu nedenle bir defaya mahsus olan durumlar mobbinge girmez.

Kaynak: Haber Merkezi