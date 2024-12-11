MSB: Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçik videosunu paylaşarak, “Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için kendi canını hiçe sayan, Türk ordusunun kararlılığını ve gücünü tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızla gurur duyuyoruz“ açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, 'Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik' notuyla Irak'ın kuzeyinden görüntü paylaşıldı. Paylaşımda, "Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için kendi canını hiçe sayan, Türk ordusunun kararlılığını ve gücünü tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızla gurur duyuyoruz! Yalnız değilsiniz. Daima Türk milletinin duasında, aklında ve gönlündesiniz" ifadelerine yer verildi. Kaynak: DHA

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