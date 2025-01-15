Öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı!

Büyükçekmece’deki meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen erkek öğrenci B.Y.E. (16), müdür yardımcısı S.Ç. (44)’yi boğazından bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, müdür yardımcısı tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; müdür yardımcısını S.Ç.'nin odasına gelen B.Y.E. isimli öğrenci devamsızlıklarının silinmesini istedi. İsteği kabul edilmeyen öğrenci daha sonra bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle müdür yardımcısı S.Ç.'nin yanına gelerek boğazından bıçakla yaraladı.
Kanlar içerisinde kalan müdür yardımcısı bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Olay sonrası öğrenci okuldan kaçarken polis ekiplerine haber verildi. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı özel araçla hastaneye götürülürken aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı.
Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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