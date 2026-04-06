Özboyacı Altın dünya trendlerini sizlerle buluşturmak üzere dev fuarda

​Mücevher dünyasının kalbinin attığı IJS Istanbul Jewelry Show’da 1.300’den fazla marka ziyaret ederek seçkin ürün portföyü ile Konya’ya hizmet vermek için özveri ile çalışan Özboyacı Altın 04 Nisan itibari ile yoğun bir çalışmayı daha başarıyla geride bıraktı.

Bu yıl 40. yaşını kutlayan ve dünyanın en büyük beş mücevher fuarından biri olan IJS Istanbul Jewelry Show Özboyacı Altın'ın profesyonel ekibinin 4 günlük yoğun katılımı ile tamamlandı. İlk kez sergilenecek 2026/2027 tasarımlarını, güncel tasarımları ve müşterilerinin taleplerini göz önünde bulunduran Özboyacı Altın Ekibi, yeni sezon için en özel tasarımları sizler için seçti.

Hazırlıkların hızlı bir şekilde devam etmesi ile birlikte tüm göz alıcı modeller çok yakın zamanda tüm Özboyacı Altın mağazalarında ve www.ozboyaci.com adresinde sizlerle buluşacak.

Özboyacı Altın Genel Direktörü Cahit EKENEL;

" 1981'den beri faaliyet gösteren bir kuyumcu markası olarak oluşturduğumuz dikkatli ve profesyonel ekibimiz ile fuarda sürekli incelemeler yaptık. Çok yoğun ve değerli bir deneyimin daha sonuna geldik. Tüm ekibimize, markalara katılımı ve enerjileri için teşekkür ederiz. Gelecek sezonlarda da gayretle çalışmaya devam edeceğiz, yeni bir fuarda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

